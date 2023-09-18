Карпук Станислав Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпук Станислав Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1924

Дата смерти

16.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1924

Отец: Карпук Антон Иосифович

Мать: Карпук Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
09.10.1955

Дочь: Константинова Алла Станиславовна

Мать ребёнка: Карпук Людмила Ефимовна

Рождение ребёнка
01.08.1957

Сын: Карпук Владимир Станиславович

Мать ребёнка: Карпук Людмила Ефимовна

Рождение ребёнка
15.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпук Людмила Ефимовна

Смерть
16.10.1994
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