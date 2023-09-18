Карпук Станислав Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1924
Дата смерти16.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1924
Отец: Карпук Антон Иосифович
Рождение ребёнка
09.10.1955
Дочь: Константинова Алла Станиславовна
Мать ребёнка: Карпук Людмила Ефимовна
Рождение ребёнка
01.08.1957
Сын: Карпук Владимир Станиславович
Мать ребёнка: Карпук Людмила Ефимовна
Рождение ребёнка
15.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпук Людмила Ефимовна
Смерть
16.10.1994