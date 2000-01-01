Архипова (Кулагина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кулагин Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1940
Рождение ребёнка
?.09.1942
Рождение ребёнка
?.12.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно