Архипова (Кулагина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Кулагина) Екатерина Ивановна

Архипова (Кулагина) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кулагин Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close