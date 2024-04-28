Домника Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Наталия Антипова
Отец ребёнка: Антип Леонов
Рождение ребёнка
02.11.1844 ст.
Сын: Лазарь Антипов
Отец ребёнка: Антип Леонов
Мининки, Лосевская волость, Калужский уезд
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Андрей Антипов
Отец ребёнка: Антип Леонов
Смерть
Неизвестно