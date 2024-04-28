Домника Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Наталия Антипова

Отец ребёнка: Антип Леонов

Рождение ребёнка
02.11.1844 ст.

Сын: Лазарь Антипов

Отец ребёнка: Антип Леонов

Мининки, Лосевская волость, Калужский уезд
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Андрей Антипов

Отец ребёнка: Антип Леонов

Смерть
Неизвестно

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