Ивченко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1957
Дата смерти21.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1957
Отец: Ивченко Иван
Образование
С 1965 по 1975
Школа №4 (пос. Шахты 2-БИС города Перевальска)
Призыв на военную службу
С 1975 по 1976
Полтава, Полтавська область
Учебное подразделение связи
Военная служба
С 1976 по 1981
Служба в полку связи, в/ч 09243
Образование
1985
Донецкое Высшее Военно-политическое училище инженерных войск и войск связи
Образование
С 1985 по 1987
Москва, город федерального значения Москва
Всесоюзный заочный политехнический институт (ныне Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина), горно-нефтяной факультет
Бракосочетание
06.04.1990
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Рождение ребёнка
03.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
09.12.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Гражданство
01.11.1995
Украина
Смерть
21.08.2017
Причина смерти: Рак правого легкого с метастазами в позвоночник
Похороны
22.08.2017
Кладбище "Кировка" Камбродского района