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Ивченко Василий Иванович

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Место рождения

Перевальск

Дата рождения

06.11.1957

Дата смерти

21.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1957

Отец: Ивченко Иван

Мать: Ивченко Екатерина Ивановна

Образование
С 1965 по 1975
Школа №4 (пос. Шахты 2-БИС города Перевальска)
Призыв на военную службу
С 1975 по 1976
Полтава, Полтавська область
Учебное подразделение связи
Военная служба
С 1976 по 1981
Служба в полку связи, в/ч 09243
Образование
1985
Донецкое Высшее Военно-политическое училище инженерных войск и войск связи
Образование
С 1985 по 1987
Москва, город федерального значения Москва
Всесоюзный заочный политехнический институт (ныне Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина), горно-нефтяной факультет
Бракосочетание
06.04.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
09.12.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Гражданство
01.11.1995
Украина
Смерть
21.08.2017
Причина смерти: Рак правого легкого с метастазами в позвоночник
Похороны
22.08.2017
Кладбище "Кировка" Камбродского района
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