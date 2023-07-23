Монгуш Адыгжы Давааевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Мать: Монгуш Зоя Тюлюшевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Чай-Суу Адыгжыевна
Мать ребёнка: Монгуш Айлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Чимис Адыгжыевна
Мать ребёнка: Монгуш Айлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Чайзат Адыгжыевна
Мать ребёнка: Монгуш Айлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монгуш Айлана