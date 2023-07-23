Монгуш Адыгжы Давааевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Адыгжы Давааевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Мать: Монгуш Зоя Тюлюшевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Чай-Суу Адыгжыевна

Мать ребёнка: Монгуш Айлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Чимис Адыгжыевна

Мать ребёнка: Монгуш Айлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Чайзат Адыгжыевна

Мать ребёнка: Монгуш Айлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монгуш Айлана

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