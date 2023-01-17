Крайнов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Валентин

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

17.08.1927

Дата смерти

05.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
05.09.1990
Муром, округ Муром, Владимирская область
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