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Крайнов Валентин
Крайнов Валентин
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Место рождения
Муром
, округ Муром, Владимирская область
Дата рождения
17.08.1927
Дата смерти
05.09.1990
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Муром
, округ Муром, Владимирская область
Смерть
05.09.1990
Муром
, округ Муром, Владимирская область
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