Поздеев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

1825 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1825

Сын: Поздеев Иван

Мать ребёнка: Поздеева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поздеева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поздеева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Дарья

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