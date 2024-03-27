Урусбаев Кугяш
Место рожденияд.Куюково, Спасского уезда
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Урсаев Ырысбай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кугяшев Мансур
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Кугешев Шариф
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно