Урусбаев Кугяш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрусбаев Кугяш

Урусбаев Кугяш

Место рождения

д.Куюково, Спасского уезда

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Урсаев Ырысбай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кугяшев Мансур

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Кугешев Шариф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.