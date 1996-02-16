Мельников Василий Илларионович
Место рожденияVolgograd Oblast Russia
Дата рождения1929
Дата смерти16.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.02.1996
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область