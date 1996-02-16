Мельников Василий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Василий Илларионович

Мельников Василий Илларионович

avatar

Место рождения

Volgograd Oblast Russia

Дата рождения

1929

Дата смерти

16.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мельников Илларион Петрович

Мать: Мельникова Наталья Петровна

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.02.1996
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close