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Митрохин Сергей Осипович

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Место рождения

Гродненская губерния сокольский уезд орлянская волость д. Завалы

Дата рождения

1881

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродненская губерния сокольский уезд орлянская волость д. Завалы
Рождение ребёнка
1906

Сын: Митрохин Исидор

Мать ребёнка: Митрохина Мелания

Рождение ребёнка
13.04.1910

Дочь: Зубкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Митрохина Мелания

Черновольск
Возможно Минск
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Павлина Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Митрохина Мелания

Черновольск
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Грязнова Прасковья (Пана) Сергеевна

Мать ребёнка: Митрохина Мелания

Россия, д. Переход Яи
Смерть
1956
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