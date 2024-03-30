Митрохин Сергей Осипович
Место рожденияГродненская губерния сокольский уезд орлянская волость д. Завалы
Дата рождения1881
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Гродненская губерния сокольский уезд орлянская волость д. Завалы
Рождение ребёнка
1906
Сын: Митрохин Исидор
Мать ребёнка: Митрохина Мелания
Рождение ребёнка
13.04.1910
Дочь: Зубкова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Митрохина Мелания
Черновольск
Возможно Минск
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Павлина Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Митрохина Мелания
Черновольск
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Грязнова Прасковья (Пана) Сергеевна
Мать ребёнка: Митрохина Мелания
Россия, д. Переход Яи
Смерть
1956