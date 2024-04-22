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Аггей Васильевич

Место рождения

Самуйлово, Рыкшинская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.12.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1899 ст.

Отец: Василий Антонович

Мать: Наталья Иосифовна

Самуйлово, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Крещение
19.12.1899 ст.
Рыкшино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Оной же волости и селения крестьянин Матфей Никифоров и девица Екатерина Антонова
Место жительства
Неизвестно
Самуйлово, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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