Аггей Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1899 ст.
Отец: Василий Антонович
Мать: Наталья Иосифовна
Крещение
19.12.1899 ст.
Рыкшино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Оной же волости и селения крестьянин Матфей Никифоров и девица Екатерина Антонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно