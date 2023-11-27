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Стефанида Леоновна
Стефанида Леоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1755
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Леон Игнатьевич
1733 г.р.
Мать
Акилина Фирсовна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Леон Игнатьевич
Мать:
Акилина Фирсовна
Смерть
Неизвестно
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