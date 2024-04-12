Лобов Трофим Федорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Лобов Федор Иванович
Мать: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: Лобова Домна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Лобова Домна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Лобова Домна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобова Домна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно