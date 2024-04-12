Лобов Трофим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобов Трофим Федорович

Лобов Трофим Федорович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Лобов Федор Иванович

Мать: Лобова Анна Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: Лобова Домна Игнатьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лобов Максим Трофимович

Мать ребёнка: Лобова Домна Игнатьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лобов Федор Трофимович

Мать ребёнка: Лобова Домна Игнатьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Домна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close