Щапов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
3й гильдии купец
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Щапов Илья Иванович
Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Щапов Иван Иванович
Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Щапов Петр Иванович
Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна