Щапов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
3й гильдии купец
Бракосочетание
1782

Жена: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Щапов Илья Иванович

Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Щапов Иван Иванович

Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Щапов Василий Иванович

Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Щапов Петр Иванович

Мать ребёнка: Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна

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