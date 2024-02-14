Тарзиманов Афтахметдин
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения1883
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарзиманов Гаммар
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
18.05.1910
Сын: Тарзиманов Нух
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Тарзиманов Габбас
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарзиманов(Тарджеманов) Джавад
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
04.01.1924
Сын: Тарзиманов Анвар
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
04.01.1924
Сын: Тарзиманов Амин
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Смерть
1978