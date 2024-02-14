Тарзиманов Афтахметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарзиманов Афтахметдин

Тарзиманов Афтахметдин

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

1883

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарзиманов Гаммар

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
18.05.1910

Сын: Тарзиманов Нух

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Тарзиманов Габбас

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарзиманов(Тарджеманов) Джавад

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
04.01.1924

Сын: Тарзиманов Анвар

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
04.01.1924

Сын: Тарзиманов Амин

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.