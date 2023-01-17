Поляков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Поляков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Полякова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Анна Романовна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Поляков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Анна Романовна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Полякова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Анна Романовна
Смерть
Неизвестно