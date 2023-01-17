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Поляков Михаил Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Поляков Иван Яковлевич

Мать: Полякова Дарья Дементьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Полякова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Анна Романовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Поляков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Анна Романовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Полякова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Анна Романовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Романовна

Смерть
Неизвестно
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