Рода (Кияница) Мария Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рода (Кияница) Мария Варфоломеевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

28.06.1794

Дата смерти

06.01.1831

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1794

Отец: Кияница Варфоломей Николаевич

Мать: Христина Васильевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-GG64
Бракосочетание
30.01.1816

Муж: Бондарь Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-NM6F Девица Мария умершего Казака Варфоломея Кияницы жителя Носовского дочь
Рождение ребёнка
29.11.1818

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-XW2J
Рождение ребёнка
24.09.1822

Сын: Рода Иоанн Константинович

Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-HVJZ https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-XQLW
Рождение ребёнка
16.03.1825

Дочь: Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-3JZV
Рождение ребёнка
21.09.1827

Сын: Рода Кодрат Константинович

Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-5GYL
Рождение ребёнка
07.12.1829

Сын: Рода Антоний Константинович

Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-T8LM
Крещение
Неизвестно
Смерть
06.01.1831
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Medical | От чахотки | Воскресенская церковь
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