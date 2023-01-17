Рода (Кияница) Мария Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1794
Дата смерти06.01.1831
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1794
Отец: Кияница Варфоломей Николаевич
Мать: Христина Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-GG64
Бракосочетание
30.01.1816
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-NM6F Девица Мария умершего Казака Варфоломея Кияницы жителя Носовского дочь
Рождение ребёнка
29.11.1818
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-XW2J
Рождение ребёнка
24.09.1822
Сын: Рода Иоанн Константинович
Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-HVJZ https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-XQLW
Рождение ребёнка
16.03.1825
Дочь: Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-3JZV
Рождение ребёнка
21.09.1827
Сын: Рода Кодрат Константинович
Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-5GYL
Рождение ребёнка
07.12.1829
Сын: Рода Антоний Константинович
Отец ребёнка: Бондарь Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-T8LM
Крещение
Неизвестно
Смерть
06.01.1831
Причина смерти: Medical | От чахотки | Воскресенская церковь