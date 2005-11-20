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Дешалит Кирилл Александрович
Дешалит Кирилл Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.2005
Пол
Мужской
Отец
Дешалит Александр Валентинович
1971 г.р.
Мать
Дешалит (Колосова) Елена Александровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2005
Отец:
Дешалит Александр Валентинович
Мать:
Дешалит Елена Александровна
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