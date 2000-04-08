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Коваленко Екатерина Вячеславовна
Коваленко Екатерина Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.2000
Пол
Женский
Отец
Коваленко (Бабаев) Вячеслав Юрьевич
1968 г.р.
Мать
Коваленко Виктория Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2000
Отец:
Коваленко Вячеслав Юрьевич
Мать:
Коваленко Виктория Владимировна
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