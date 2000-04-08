Коваленко Екатерина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Екатерина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2000

Отец: Коваленко Вячеслав Юрьевич

Мать: Коваленко Виктория Владимировна

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