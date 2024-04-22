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Меньшиков Владислав Владимирович
Меньшиков Владислав Владимирович
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
1970
Пол
Мужской
Отец
Меньшиков Владимир Семенович
1939 г.р.
Мать
Ромахина Тамара Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Меньшиков Владимир Семенович
Мать:
Ромахина Тамара Ивановна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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