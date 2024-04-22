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Меньшиков Владислав Владимирович

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Меньшиков Владимир Семенович

Мать: Ромахина Тамара Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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