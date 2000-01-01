Чернов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1928
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1928
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Чернов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Чернова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.11.1953
Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Чернова Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно