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Чернов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1928

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1928

Отец: Чернов Василий Фёдорович

Мать: Чернова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Чернов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Чернова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1953

Сын: Чернов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Чернова Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

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