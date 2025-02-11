Шуть, Шульга (Шевченко) Ульяна
женский, родилась 1893, Россия
умерла 1974, Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
ОтецШевченко КонстантинНеизвестно г.р.
Дети
Черненченко (Шульга) Ольга Яковлевна1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Шевченко Константин
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульга Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Черненченко (Шульга) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Шульга Яков Лаврентьевич
Россия
Смерть
1974
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край