Шуть, Шульга (Шевченко) Ульяна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Шуть, Шульга (Шевченко) Ульяна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1893, Россия

умерла 1974, Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Отец
Шевченко КонстантинНеизвестно г.р.
Дети
Черненченко (Шульга) Ольга Яковлевна1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шевченко Константин

Мать: не указана

Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Шульга Яков Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Черненченко (Шульга) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Шульга Яков Лаврентьевич

Россия

Смерть
1974
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Похороны
Неизвестно
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

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