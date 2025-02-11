Андрей Васильев
мужской, родился 1806, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 1846, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Мать1Я Ж. ?Неизвестно г.р.
ОтецВасилий Тимофеев1780 г.р.
Супруги
Анна Петрова1810 г.р.
Дети
Василиса Андреева1831 г.р.
Татьяна Андреева1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Василий Тимофеев
Мать: 1Я Ж. ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Андреева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Смерть
1846
Место жительства
1850