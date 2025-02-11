Андрей Васильев 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1806, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 1846, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Мать
1Я Ж. ?Неизвестно г.р.
Отец
Василий Тимофеев1780 г.р.
Супруги
Анна Петрова1810 г.р.
Дети
Василиса Андреева1831 г.р.
Татьяна Андреева1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Василий Тимофеев

Мать: 1Я Ж. ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Андреева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
1846
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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