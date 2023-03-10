Осип Ивлиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Ивлиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивлий Степанов

Мать: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Осипова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефед Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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