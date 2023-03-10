Осип Ивлиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивлий Степанов
Мать: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Осипова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефед Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно