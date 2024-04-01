Педанова (Сидоренко) Анна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педанова (Сидоренко) Анна Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоренко Елисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педанов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
12.11.1854

Сын: Педанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Педанов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
29.02.1864

Сын: Педанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Педанов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Педанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Педанов Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

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