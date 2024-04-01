Педанова (Сидоренко) Анна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоренко Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1854
Отец ребёнка: Педанов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
29.02.1864
Отец ребёнка: Педанов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Педанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Педанов Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно