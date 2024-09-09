Рыкова (Козлова) Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1872 ст.
Дата смерти25.06.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1872 ст.
Отец: Козлов Егор Павлович
Мать: Козлова Татьяна Никитина
ЦГАМ ф203, оп780, д373, лл231 об-232
Бракосочетание
22.01.1895
Ошейкино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.06.1921
Носово, Волоколамский муниципальный район, Московская область