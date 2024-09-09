Рыкова (Козлова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова (Козлова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.01.1872 ст.

Дата смерти

25.06.1921

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

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ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1872 ст.

Отец: Козлов Егор Павлович

Мать: Козлова Татьяна Никитина

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
ЦГАМ ф203, оп780, д373, лл231 об-232
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Рыков Петр Николаевич

Ошейкино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.06.1921
Носово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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