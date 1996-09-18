Гайнутдинова Алия Ильфатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова Алия Ильфатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1996

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1996

Отец: Гайнутдинов Ильфат Идрисович

Мать: не указана

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