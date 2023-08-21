Гаврилов Гавриил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1921
Дата смерти19.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1921
Отец: Гаврилов Василий Матвеевич
Мать: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Гаврилова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гаврилова Полина
Смерть
19.02.1965
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище напротив церкви рядом с могилой писателя Василенко