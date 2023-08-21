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Гаврилов Гавриил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1921

Дата смерти

19.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1921

Отец: Гаврилов Василий Матвеевич

Мать: Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Гаврилова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гаврилова Полина

Смерть
19.02.1965
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Старое кладбище напротив церкви рядом с могилой писателя Василенко
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