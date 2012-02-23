Ефимов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Владимир

Ефимов Владимир

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.05.1949

Дата смерти

23.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ефимовa Лима

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский график, художник шрифта.
Рождение ребёнка
30.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
27.02.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.