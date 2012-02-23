Ефимов Владимир
Место рождения
Дата рождения06.05.1949
Дата смерти23.02.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ефимовa Лима
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский график, художник шрифта.
Рождение ребёнка
30.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2012
Похороны
27.02.2012