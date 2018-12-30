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Григорьева Вера Владимиировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1949

Дата смерти

30.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Виктор Гаврилович

Рождение ребёнка
24.07.1971

Дочь: Григорьева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Григорьев Виктор Гаврилович

Рождение ребёнка
13.10.1978

Сын: Григорьев Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Григорьев Виктор Гаврилович

Смерть
30.12.2018

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