Григорьева Вера Владимиировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1949
Дата смерти30.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1971
Дочь: Григорьева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Гаврилович
Рождение ребёнка
13.10.1978
Сын: Григорьев Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Гаврилович
Смерть
30.12.2018