Утягулова Наиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утягулова Наиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утягулов Шамиль Абдурафикович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Утягулов Камиль

Отец ребёнка: Утягулов Шамиль Абдурафикович

Рождение ребёнка
08.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утягулов Шамиль Абдурафикович

Смерть
Неизвестно

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