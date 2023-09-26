Щенникова Анна Алексеевна
Место рождениядеревня Чернятино, Ярославская губерния Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Чернятино, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
19.05.1871
Рождение ребёнка
15.11.1872
Сын: Щенников Александр Ефимович
Отец ребёнка: Щенников Ефим Афанасьевич
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1879
Рождение ребёнка
08.12.1881
Рождение ребёнка
10.09.1884
Рождение ребёнка
07.11.1887
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1891
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно