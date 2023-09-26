Щенникова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова Анна Алексеевна

Место рождения

деревня Чернятино, Ярославская губерния Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

1872 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Чернятино, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
19.05.1871

Муж: Щенников Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.11.1872

Сын: Щенников Александр Ефимович

Отец ребёнка: Щенников Ефим Афанасьевич

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.12.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Афанасьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
10.09.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Афанасьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
07.11.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Афанасьевич

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Афанасьевич

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
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