Бондаренко Виталий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1976
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1976
Бракосочетание
29.06.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2012
Сын: Бондаренко Владислав Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.2015
Дочь: Бондаренко Алина Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности