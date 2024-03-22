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Бондаренко Виталий Сергеевич

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

11.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1976

Отец: Бондаренко Сергей Павлович

Мать: Бондаренко Татьяна Гавриловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
29.06.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.12.2012

Сын: Бондаренко Владислав Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.01.2015

Дочь: Бондаренко Алина Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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