(Коленцева) Ефросиния Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Коленцева) Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коленцев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Василий

Отец ребёнка: Парамонов Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова (Парамонова) Анна

Отец ребёнка: Парамонов Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Иван

Отец ребёнка: Парамонов Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Филипп

Отец ребёнка: Парамонов Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Николай

Отец ребёнка: Парамонов Никанор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Никанор

Смерть
Неизвестно

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