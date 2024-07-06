(Коленцева) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коленцев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Василий
Отец ребёнка: Парамонов Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова (Парамонова) Анна
Отец ребёнка: Парамонов Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Иван
Отец ребёнка: Парамонов Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Филипп
Отец ребёнка: Парамонов Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Николай
Отец ребёнка: Парамонов Никанор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Никанор
Смерть
Неизвестно