Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Никита Григорьевич
Мать: Агафья Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Трифон Иванов
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Агафья