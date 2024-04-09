Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Никитин

Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Никита Григорьевич

Мать: Агафья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Трифон Иванов

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Агафья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.