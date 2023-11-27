Середа Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Филип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Середа Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Середа Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Середа Некифор

Мать ребёнка: Середа Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Середа Федор

Мать ребёнка: Середа Варвара Моисеевна

Кудаево, Оршанский район, Витебская область
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