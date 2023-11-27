Середа Филип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Середа Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Середа Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Середа Некифор
Мать ребёнка: Середа Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Середа Федор
Мать ребёнка: Середа Варвара Моисеевна
Кудаево, Оршанский район, Витебская область