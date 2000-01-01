Баранов Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Баранов Виктор
Мать ребёнка: Голоюс Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Баранова Людмила Ильинична
Мать ребёнка: Голоюс Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно