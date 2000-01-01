Баранов Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Баранов Виктор

Мать ребёнка: Голоюс Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Баранова Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Голоюс Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голоюс Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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