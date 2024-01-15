Скурихина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.?

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.?

Отец: Скурихин Дмитрий Викторович

Мать: Скурихина Вера Васильевна

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