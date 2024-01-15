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Скурихина Анна Дмитриевна
Скурихина Анна Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.?
Пол
Женский
Отец
Скурихин Дмитрий Викторович
Мать
Скурихина Вера Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.?
Отец:
Скурихин Дмитрий Викторович
Мать:
Скурихина Вера Васильевна
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