Алексеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

KT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Алексеева Александра

Рождение ребёнка
20.05.1952

Сын: Алексеев Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смородина Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Ивановна

Смерть
10.07.1978
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