Алексеев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Алексеева Александра
Рождение ребёнка
20.05.1952
Сын: Алексеев Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смородина Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Ивановна
Смерть
10.07.1978