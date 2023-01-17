Кочкин Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкин Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1966 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочкин Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1966

Дочь: Захарищев Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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