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Дегтярев Михаил Ефимович

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Место рождения

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дегтярев Ефим Григорьевич?

Мать: Дегтярева Екатерина

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1936

Жена: Дегтярева Прасковья Даниловна

Чуровичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дегтярева Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лабунская Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дегтярев Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.01.1944

Сын: Дегтярев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1945
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