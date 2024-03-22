Дегтярев Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Дегтярев Ефим Григорьевич?
Мать: Дегтярева Екатерина
Бракосочетание
1936
Чуровичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дегтярева Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лабунская Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дегтярев Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
06.01.1944
Сын: Дегтярев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Дегтярева Прасковья Даниловна
Смерть
1945