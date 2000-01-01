Жилина Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1956
Отец: Голенок Сергей Иванович
Мать: Голенок Анна Яковлевна
Бракосочетание
16.08.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1982
Сын: Жилин Александр Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1983
Дочь: Жилина Юлия Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности