Жилина Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1956

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1956

Отец: Голенок Сергей Иванович

Мать: Голенок Анна Яковлевна

Бракосочетание
16.08.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1982

Сын: Жилин Александр Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1983

Дочь: Жилина Юлия Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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