Маркова (Москвина) Антонина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецМосквин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Марков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Марков Лев24.10.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москвин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Алексей
Рождение ребёнка
24.10.1932
Сын: Марков Лев
Отец ребёнка: Марков Алексей
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно