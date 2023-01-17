Маркова (Москвина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Москвина) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1932

Сын: Марков Лев

Отец ребёнка: Марков Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Алексей

Смерть
Неизвестно
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