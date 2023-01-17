Маркова (Москвина) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москвин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1932
Сын: Марков Лев
Отец ребёнка: Марков Алексей
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Алексей
Смерть
Неизвестно