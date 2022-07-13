Маркова (Москвина) Антонина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Маркова (Москвина) Антонина

Автор
СА
Андреев С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Москвин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Марков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Марков Лев24.10.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Алексей

Рождение ребёнка
24.10.1932

Сын: Марков Лев

Отец ребёнка: Марков Алексей

Москва, город федерального значения Москва

Москва, Россия

Смерть
Неизвестно

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