Камалтдинова (Зиатдинова) Сония (Минемэсания) Зиатдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалтдинова (Зиатдинова) Сония (Минемэсания) Зиатдиновна

Камалтдинова (Зиатдинова) Сония (Минемэсания) Зиатдиновна

Место рождения

Старая Киреметь

Дата рождения

08.06.1933

Дата смерти

12.06.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1933

Отец: Ниязов Зиатдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалтдинов Сагит Гаязович

Смерть
12.06.2001
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.