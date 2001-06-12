Камалтдинова (Зиатдинова) Сония (Минемэсания) Зиатдиновна
Место рожденияСтарая Киреметь
Дата рождения08.06.1933
Дата смерти12.06.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1933
Отец: Ниязов Зиатдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камалтдинов Сагит Гаязович
Смерть
12.06.2001
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)