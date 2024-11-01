Мишунина (Филяева) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишунина (Филяева) Пелагея Андреевна

Мишунина (Филяева) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1912

Сын: Мишунин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1914

Дочь: Мишунина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Мишунин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
23.10.1927

Дочь: Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
02.09.1936

Дочь: Хлыстова (Мишунина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович

Смерть
25.07.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.