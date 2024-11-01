Мишунина (Филяева) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1912
Сын: Мишунин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1914
Дочь: Мишунина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Мишунин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
02.09.1936
Дочь: Хлыстова (Мишунина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Мишунин Григорий Степанович
Смерть
25.07.1989