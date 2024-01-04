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Коробкин Устин Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Христинья Устиновна

Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробкин Семен Устинович

Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна

Квартяны, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Федора Устиновна

Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкина Ефросинья Самуиловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коробкин Архип Устинович

Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна

Квартяны, Горецкий район, Могилёвская область
Смерть
1936

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