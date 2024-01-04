Коробкин Устин Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Христинья Устиновна
Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Федора Устиновна
Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Коробкина Ефросинья Самуиловна
Смерть
1936