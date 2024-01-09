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Жуков Дмитрий Александрович

Место рождения

Московская обл., Можайский р-н, г. Можайск, д. Игошино

Дата рождения

1902

Дата смерти

17.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жуков Александр

Мать: ?

Московская обл., Можайский р-н, г. Можайск, д. Игошино
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Новикова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Александровна

Смерть
17.01.1943
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