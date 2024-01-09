Жуков Дмитрий Александрович
Место рожденияМосковская обл., Можайский р-н, г. Можайск, д. Игошино
Дата рождения1902
Дата смерти17.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Жуков Александр
Мать: ?
Московская обл., Можайский р-н, г. Можайск, д. Игошино
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Новикова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Александровна
Смерть
17.01.1943