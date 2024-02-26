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Леонова Анна Егорова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Егор Самуйлов (Ич)

Мать: Ульяна Клементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Леонов Димитрий Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Варвара Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Леонов Григорий Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
16.06.1860 ст.

Дочь: Агрипена Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
21.05.1865 ст.

Сын: Леонов Леонтий Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-3Y?i=231&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
08.12.1867 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.

Сын: Леонов Иван Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Сын: Леонов Косьма Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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