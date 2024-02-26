Леонова Анна Егорова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1828
Отец: Егор Самуйлов (Ич)
Мать: Ульяна Клементьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Леонов Димитрий Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Варвара Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Леонов Григорий Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
16.06.1860 ст.
Дочь: Агрипена Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
21.05.1865 ст.
Сын: Леонов Леонтий Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-3Y?i=231&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
08.12.1867 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.
Сын: Леонов Иван Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Сын: Леонов Косьма Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно