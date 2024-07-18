(Макаревич Сташкевич) Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сташкевич Димитрий Алексеев
Рождение ребёнка
08.12.1926
Сын: Сташкевич Ленарий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сташкевич Димитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сташкевич Димитрий Алексеев