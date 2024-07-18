(Макаревич Сташкевич) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макаревич Сташкевич) Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Димитрий Алексеев

Рождение ребёнка
08.12.1926

Сын: Сташкевич Ленарий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сташкевич Димитрий Алексеев

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Димитрий Алексеев

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