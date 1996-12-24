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Вишнякова Ирина вячеславовна
Вишнякова Ирина вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.1959
Пол
Женский
Отец
Вишняков Вячеслав Иванович
30 г.р.
Мать
Вишнякова (Крылова) Мария Ивановна
29 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1959
Отец:
Вишняков Вячеслав Иванович
Мать:
Вишнякова Мария Ивановна
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